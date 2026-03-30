Рекордсмен Динамо та збірної України: що відомо про Матвія Пономаренка

Попри слабкі результати збірної України та київського Динамо, у вболівальників є привід для оптимізму – нападник Матвій Пономаренко. Він показує хорошу гру і регулярно забиває, відзначаючись у кожному матчі.

Що про нього відомо, які рекорди він уже побив і чим він запам'ятався вболівальникам, про це розповість 24 Канал.

Дивіться також Пономаренко у вогні: вундеркінд Динамо повторив рекорд київського клубу в чемпіонаті України

Як розпочинав свій футбольний шлях Пономаренко?

У серпні 2022 року гравець разом з іншими вихованцями академії Динамо перейшов в оренду до юнацької команди Зорі. До кінця року він провів 8 матчів за команду U–19 і забив 3 голи – всі в одному поєдинку проти Інгульця, де оформив хет-трик.

Його впевнена гра привернула увагу головного тренера Динамо Мірчі Луческу, який запросив футболіста на зимові збори з основною командою на початку 2023 року. У Туреччині нападник зіграв у двох товариських матчах, після чого 16 лютого підписав новий довгостроковий контракт з київським клубом.

Втім, другу частину сезону він знову провів в оренді у Зорі. Загалом за сезон футболіст зіграв 24 матчі та забив 4 голи, повідомляє сайт Динамо.

Що відомо про Пономаренко у Динамо?

Влітку 2023 року Пономаренко остаточно повернувся до Динамо і спочатку виступав за команду U – 19. 3 листопада 2023 року він дебютував за першу команду, вийшовши на заміну на 88-й хвилині замість Назара Волошина в домашньому матчі чемпіонату України проти Шахтаря (0:1).

У 17 років і 296 днів Пономаренко став четвертим наймолодшим гравцем Динамо в УПЛ, поступаючись за віком лише Владиславу Калітвінцеву, Олександру Алієву та Максиму Ковалю. Крім того, він став першим гравцем 2006 року народження, який зіграв за Динамо в українських чемпіонатах.

Перший гол за основну команду Динамо він забив 1 травня 2024 року, відкривши рахунок у домашньому матчі проти Вереса в 5-му турі VBET Ліги. Кияни перемогли з рахунком 3:0.

У єврокубках Пономаренко дебютував разом із півзахисником Романом Саленком. У матчі Ліги Європи проти турецького Галатасарая (3:3) Саленко вийшов на поле на 87-й хвилині замість капітана Віталія Буяльського, а Пономаренко – на четвертій компенсованій хвилині замість Владислава Ваната.

Матвій Пономаренко та Роман Саленко / Фото Динамо Київ

Нападник Динамо став одним із найкращих бомбардирів Юнацької Ліги УЄФА, забивши 8 голів (1 – з пенальті) і поділивши перше місце з форвардом ПСЖ Мамаду Сангаре та нападником Зальцбурга Філліпом Фергунігом.

У юнацькій першості він встановив історичний рекорд, побивши досягнення Владислава Ваната (36 голів) та ставши найрезультативнішим гравцем в історії юнацьких чемпіонатів України.

Пономаренко вписав своє ім'я в історію клубу, відзначившись голами в семи поспіль матчах УПЛ і повторивши рідкісний клубний рекорд результативності. Раніше цього досягали лише легендарні футболісти Динамо – Максим Шацьких, Діого Рінкон та Віктор Циганков.

Матвій Пономаренко у збірній Україні

У 2026 році на весняні збори перед плей-оф чемпіонату світу головний тренер збірної України, Сергій Ребров, викликав Пономаренка до національної команди.

Матвій Пономаренко у збірній України / Фото сайт УПЛ

Він вийшов на заміну в матчі проти Швеції та на 90-й хвилині забив єдиний гол України, ставши одним із десяти наймолодших авторів голів у складі збірної. Нападник відзначився у ворота суперників у віці 20 років і 74 днів.

Крім того, Пономаренко став четвертим гравцем в історії Динамо, який забив у своєму дебютному матчі за збірну України.