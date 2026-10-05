Партнер Забарного знявся в рекламі компанії, нагородженої орденом Путіна
Воротар ПСЖ Матвій Сафонов знявся в рекламі російської "ЕкоНиви", власник якої отримав орден Дружби за дорученням Путіна. У заході також взяла участь гімнастка Ангеліна Мельникова.
Рекламний захід відбувся за участю власника компанії Штефана Дюрра. У 2025 році він отримав російський орден Дружби з рук губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, повідомляє UkrSportBase.
Сафонов та Мельникова стали учасниками заходу
Сафонов, який виступає за французький ПСЖ, разом із Мельниковою взяв участь у рекламному заході "ЕкоНиви". Компанія належить німецькому підприємцю Штефану Дюрру, який багато років працює в російському аграрному бізнесі.
У 2025 році Дюрр був нагороджений орденом Дружби. Відзнаку йому вручив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, зазначивши, що нагорода присуджена за дорученням російського президента Володимира Путіна.
Компанія "ЕкоНива" є одним із найбільших виробників молочної продукції та одним із помітних аграрних бізнесів Росії.
Для Сафонова це не перша поява в контексті російського бізнесу після переходу до ПСЖ. Російський голкіпер продовжує залишатися одним із представників країни-агресорки у французькому футболі.
Мельникова хотіла йти в політику
Не обійшлося без політичного контексту й навколо Ангеліни Мельникової. Наприкінці квітня 2025 року олімпійська чемпіонка висунула свою кандидатуру на праймеріз російської партії "Єдина Росія".
У липні гімнастка відмовилася від участі у виборах депутатів Воронезької міської думи. Мельникова пояснила рішення тим, що не зможе одночасно проводити виборчу кампанію та готуватися до виступів на міжнародних змаганнях.
Водночас Сафонов неодноразово опинявся у центрі уваги через стосунки з українським партнером по ПСЖ Іллею Забарним. Зокрема, українець обрізав росіянина зі спільного фото, а останнім часом з'явилася інформація про можливе бажання ПСЖ позбутися Забарного.