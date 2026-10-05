Воротар ПСЖ Матвій Сафонов знявся в рекламі російської "ЕкоНиви", власник якої отримав орден Дружби за дорученням Путіна. У заході також взяла участь гімнастка Ангеліна Мельникова.

Рекламний захід відбувся за участю власника компанії Штефана Дюрра. У 2025 році він отримав російський орден Дружби з рук губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, повідомляє UkrSportBase.

Сафонов та Мельникова стали учасниками заходу

Сафонов, який виступає за французький ПСЖ, разом із Мельниковою взяв участь у рекламному заході "ЕкоНиви". Компанія належить німецькому підприємцю Штефану Дюрру, який багато років працює в російському аграрному бізнесі.

У 2025 році Дюрр був нагороджений орденом Дружби. Відзнаку йому вручив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, зазначивши, що нагорода присуджена за дорученням російського президента Володимира Путіна.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Компанія "ЕкоНива" є одним із найбільших виробників молочної продукції та одним із помітних аграрних бізнесів Росії.

Для Сафонова це не перша поява в контексті російського бізнесу після переходу до ПСЖ. Російський голкіпер продовжує залишатися одним із представників країни-агресорки у французькому футболі.

Мельникова хотіла йти в політику

Не обійшлося без політичного контексту й навколо Ангеліни Мельникової. Наприкінці квітня 2025 року олімпійська чемпіонка висунула свою кандидатуру на праймеріз російської партії "Єдина Росія".

У липні гімнастка відмовилася від участі у виборах депутатів Воронезької міської думи. Мельникова пояснила рішення тим, що не зможе одночасно проводити виборчу кампанію та готуватися до виступів на міжнародних змаганнях.

Водночас Сафонов неодноразово опинявся у центрі уваги через стосунки з українським партнером по ПСЖ Іллею Забарним. Зокрема, українець обрізав росіянина зі спільного фото, а останнім часом з'явилася інформація про можливе бажання ПСЖ позбутися Забарного.