Чи залишиться Салах у Ліверпулі: друг єгиптянина розповів деталі перемовин

Наприкінці сезону-2024/2025 у Мохаммеда Салаха закінчується контракт із "червоними". Наразі ходить чимало чуток щодо майбутнього єгиптянина, проте поки немає конкретики.

Нещодавно інсайдери дали інформацію, що правий вінгер узгодив усі деталі та навіть підписав нову угоду з клубом. Проте офіційного підтвердження цьому досі немає.

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Невтішні новини для фанатів "червоних"

Пролити світло на нинішню ситуацію спробував колишній футболіст Ліверпуля Деян Ловрен, який є другом Мохаммеда Салаха, повідомляє 24 Канал із посиланням на Liverpool Echo. Хорват прокоментував можливий відхід єгиптянина з клубу та заявив, що наразі все йде до того, що головна зірка "червоних" не буде продовжувати контракт.

"Я можу розповісти деталі. Салах вважає, що в клубі є деякі недоліки, і я сподіваюся, що вони скоро будуть вирішені. Але нинішня реальність така, що він швидше залишить клуб, ніж продовжить контракт.

Якось я зателефонував йому і сказав: "Мо, ти маєш подумати про себе. Подивися на все, що ти дав цьому клубу, і те, що ти ще можеш дати". Зрештою, я дійшов висновку, що клуб недостатньо його поважає. Багато чого залишається за лаштунками, про що фанати не знають", – зізнався Ловрен.

Довідка. Мохаммед Салах виступає за Ліверпуль з 2017 року. В нинішньому сезоні єгиптянин провів 34 матчі на клубному рівні в усіх турнірах, у яких забив 26 голів і віддав 18 асистів.

Зазначимо, що наступний поєдинок "червоних" відбудеться 12 лютого о 21:30. Вони протистоятимуть у дербі Евертону на "Гудісон Парк".