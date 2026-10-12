Майк Тайсон зробив несподіване зізнання щодо Трампа

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі (понад 90,72 кілограма) Майк Тайсон поділився думками про американського президента. Він похвалив Дональда Трампа.

"Залізний Майк" висловився про давнього знайомого, який вдруге очолює Сполученні Штати. Думками про Дональда Трампа легендарний боксер поділився в інтерв’ю для ютуб-каналу Пірса Моргана.

Що сказав Тайсон про Трампа

Ветеран спорту пригадав свою публічну підтримку чинному президенту США під час виборчої кампанії у 2024 році.

Вірив, бо я голосував за нього. Я агітував за нього на вулицях, допомагав збирати голоси. Так, я в це вірив. Я ним дуже пишаюся. Кожен має пишатися тим, чого він досяг. Він починав із банкрутства. Знаєте, коли він балотувався в президенти, він був банкрутом,

– сказав Тайсон.

Боксер додав, що, на його думку, більшість людей на місці Трампа зламались би під тягарем життєвих обставин.

Як спортивний світ реагує на діяльність Трампа

Нагадаємо, що легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек гостро відреагував на спроби президента США Дональда Трампа домовитися з Росією про постачання дизельного пального. Гашек порівняв це з діями нацистської Німеччини та СРСР.

Іноді спортивні діячі виступають у ролі дипломатів під час спілкування з очільником Білого дому. У липні у президента США був Олександр Усик, якому Трамп поставив несподіване запитання про українців і росіян.