Мама з України, постійні зради та відкушене вухо Холіфілда: тернистий шлях Майка Тайсона

У понеділок, 30 червня, свій день народження святкує один із найлегендарніших боксерів в історії Майк Тайсон. "Залізний Майк" наближається до свого чергового ювілею.

30 червня 2025 року Майку Тайсону виповнюється 59 років. 24 Канал розповідає цікаві факти про кар'єру легендарного боксера та повернення у професійний ринг.

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Українська матір Майка Тайсона

Майк Тайсон народився 30 червня 1966 року в американському місті Нью-Йорк у нещасливій родині повії та сутенера. Своє прізвище боксер успадкував від свого біологічного батька з Ямайки, який покинув його матір ще до пологів.

Пізніше майбутнього чемпіона усиновили італієць Кас Д'Амато та українка Камілла Евалд (Еващук), яка була родом із Тернопільщини. Майк неодноразово тепло висловлювався про свою нову родину, а зокрема про його українську матір. Водночас Д'Амато був тренером із боксу, який розгледів талант та перспективу у малому, якого виховала вулиця. Наставник, який взяв Майка під опіку, пообіцяв виховати із нього чемпіона, як і сталось.



Українська мама Майка Тайсона / Фото Getty Images

Старт на профі-рингу та відкушене вухо Холіфілда

Професійна кар'єра Тайсона розпочалась у березні 1985-го року, коли Майк здолав Гектора Мерседеса. Вже восени наступного року Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу у хевівейті у 20 років. "Залізний Майк" ефектно відправив у нокаут Тревора Бербіка.

Американський боксер впевнено йшов омріяним шляхом. Своєї дебютної поразки Тайсон зазнав лише у 38-му бою у професіоналах. Сталось це 11 лютого 1990 року, коли Майк вийшов у ринг проти Джеймса Дугласа. Двобій закінчився достроково – у 10-му раунді перемогою Дугласа.

Вже того ж року Тайсон переможно повернувся у ринг – дві звитяги у 1990-му (над Генрі Тіллманом і Алексом Стюартом). Наступна переможна хода "Залізного Майка" тривала вісім поспіль поєдинків допоки Майк не побився із Евандером Холіфілдом.

9 листопада 1996-го року Холіфілд оформив достроково перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді та відібрав у Майка чемпіонський пояс WBA.

Відеоогляд першого бою Холіфілда проти Тайсона

Вже 28 червня 1997-го року боксерам організували реванш, який закінчився скандалом, який назавжди увійшов в історію боксу. По ходу третього раунду Евандер головою удари Майка. Реакції Тайсона довго чекати не довелось. Майк нічого іншого не вигадав, як відкусити шматок вуха Холіфілда.

За що "Залізного Майка" було дискваліфіковано, а перемогу віддали потерпілому Евандеру Холіфілду.

Відео реваншу Холіфілд – Тайсон

У 2005-му році "Залізний Майк" оголосив про закінчення професійної кар'єри. За ці роки Тайсон провів 59 боїв, у яких здобув 50 перемог (44 – нокаутом), зазнавши 7 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулись.

Навіть під час кар'єри Майк не виділявся лише на рингу. Тайсон відсидів у в'язниці 3,5 місяці, а у 2003-му оголосив себе банкрутом, подавши позов на свого промоутера.

Повернення у ринг "Залізного Майка"

Заради грошей Майк Тайсон знову одягнув на руки боксерські рукавички. Восени 2020-го "Залізний Майк" провів виставковий бій проти Роя Джонса, який закінчився нічиєю. Зустріч не викликала шаленого інтересу боксерської аудиторії, а Тайсон зі скандалом покинув ринг. Його не влаштовувала нічия, яку нарахували судді.

Наступного разу Майк ступив ногою на канвас рингу через чотири роки. 15 листопада 2024 року Тайсон вийшов у ринг проти блогера-боксера Джейка Пола. Якщо у перших двох раундах легенда боксу ще тримався, то далі ініціативою володів його на 30 років молодший суперник. Хоча бій тривав усю дистанцію.

Джейк Пол за одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над Майком Тайсоном: 80-72, 79-73 (двічі). Цікаво, що після цього поєдинку "Залізний Майк" повернувся у боксерські рейтинги чинних боксерів.

Відеоогляд бою Тайсон – Пол

Цікаво! Після повернення у ринг у 2024-му Тайсону запропонували знятись у фільмі для дорослих. За участь у зйомці Майку запропонували 250 тисяч доларів.

Також була інформація, що за частину гонорару, який він отримав за бій із Полом-молодшим, Майк придбав розкішний будинок із власним водоспадом.

Сімейна "Санта-Барбара" Тайсона

Особисте життя Майка Тайсона було не менш драматичним та закрученим, аніж його боксерська кар'єра. У житті боксера було три офіційні дружини та ще декілька коханок, про яких відомо не так багато.

Його першою дружиною була американська акторка Робін Гівенс, яка полювала на відомих чоловіків. Після певного часу спільного життя та заміжжя Робін завагітніла від боксера. Водночас Тайсон повністю віддавався своїй кар'єрі, "забивши болт" на вагітну дружину. Їх сімейне життя могло б мати інший шанс на розвиток, якби не втрата дитини. У вересні 1988-го року Гівенс подала на розлучення. При цьому жінка звинуватила Тайсона у домашньому насильстві.

Цікаво, що на розлученні все не закінчилось. Гівенс не лише змогла відсудити солідну частину статків Тайсона, а й закрутила роман із самим Бредом Піттом. Нині відому зірку Голлівуду Робін притягнула у їх сімейне ліжко, де Майк їх і застукав.

На сімейному фронті боксер взяв паузу на довгі 8 років. Моніка Тернер – лікар-педіатр, яка стала другою дружиною у житті відомого боксера. Жінка не лише подарувала Майку двох дітей, а й довго терпіла постійні зради чоловіка. Останньою краплею у їх стосунках стали дві позашлюбні дитини "Залізного Майка", який виявився справжнім бабієм.



Лакія Спайсер і Майк Тайсон / Фото Getty Images

Лакія Спайсер стала третьою офіційною дружиною Тайсона, з якою він заспокоїв своє бурхливо-зрадливе життя. У 2009-му році закохані скромно одружились. Вже того ж року у них народилась перша спільна дитина.

Загалом Майк Тайсон є багатодітним батьком аж 8-ми дітей. Останній первісток народився на світ у 2011-му від Спайсер.

Використовував штучний пеніс та сечу рідних

Під час своєї кар'єри Майк Тайсон був любителем заборонених наркотичних речовин. Боксер вдався до хитрих методів, аби продовжувати вживати наркотики, не бувши при цьому пійманим на допінгу.

Боксер зізнавався, що використовував штучний пеніс, сеча до якого подавалася трубкою зі спеціальної сумки, щоб обдурити допінг-офіцерів. Сечу ж Тайсон спершу брав дружини, а згодом й дитини.

Така скандальна особистість як Майк Тайсон завжди привертала шалену увагу уболівальників боксу. Попри схильність до вживання наркотиків, його бої завжди були видовищними та тримали у напрузі до останнього!