У суботу, 14 грудня, в Києві відбувся бій між нігерійським боксером Майклом Ігвегбе та українцем Ігорем Цимбалюком. Український боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на Top Boxing Generation.

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Підтримка України від нігерійця

На ринг Ігвегбе вийшов у статутних шкарпетках Збройних сил України. Зокрема частину гонорару нігерієць передасть на підтримку України.

По закінченню поєдинку Майкл подякував усім українців та оголосив, що передасть трошки свого прибутку на ЗСУ. Промоутерська компанія Top Boxing Generation підтвердила, що гроші справді були передані військовим.

Нігерієць в шкарпетках: дивіться відео

Нагадаємо, що незабаром відбудеться бій іншого українського боксера Олександра Усика. 21 грудня він зустрінеться у реванші з Тайсоном Ф'юрі.