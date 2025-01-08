"Буде кращим за Алі і Тайсона": ексчемпіон світу дав пораду Усику

Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс висловив свою думку про майбутнє Олександра Усика. Зокрема він дав пораду українському боксеру.

В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на ютуб-канал Майріса Брієдіса.

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Порада Усику від Брієдіса

Ексчемпіон світу вважає, що у кожного є свій пробіг. Усик феноменально провів колись перший бій проти Джошуа, у другому він уже не був такий, йому було важко.

Усик уже ситий боксом, він заробив багато грошей. Проблема великих боксерів у тому, що вони не можуть вчасно піти. Ні Тайсон, ні Алі, ні Ф'юрі, тож якщо Усик піде, то він буде кращим за них. Завжди є удар, який ти можеш пропустити і твоїй кар'єрі кінець,

– зазначив Майріс Брієдіс.

Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик погодився на реванш з Даніелем Дюбуа.