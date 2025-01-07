Після оголошення результату на ринг вийшов Даніель Дюбуа, який кинув виклик чемпіону й отримав попередню згоду. Тож наразі він вважається найбільш ймовірним наступним суперником Олександра Усика.

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Замість Дюбуа на ринг має вийти Баколе

Своєю думкою щодо цієї можливої битви поділився Біллі Нельсон. Наставник конголезького боксера Мартіна Баколе заявив, що "Динаміт" не заслуговує на реванш з українцем, а його підопічний є найнебезпечнішим суперником для Олександра Усика, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Social.

"Усі скидають із рахунком Джозефа Паркера в бою з Дюбуа. Це небезпечна ситуація. Якщо Даніель переможе, ви точно хочете знову побачити, як він б'ється з Усиком? Даніель програв кожен раунд Усику, двічі падав і в кінцевому підсумку здався. Він не заслуговує на реванш.

Дюбуа впевнено переміг Ентоні Джошуа та, якщо зробить щось подібне в бою з Джозефом Паркером, то тоді я буду змушений сказати, що всі мають рацію крім мене, але результат реваншу буде аналогічним. Якщо бути чесним, то я не бачу іншого суперника окрім Мартіна для Усика", – сказав Нельсон.

Довідка. Даніель Дюбуа проведе бій проти Джозефа Паркера 22 лютого. На кону буде стояти чемпіонський пояс IBF, якого не вистачає Олександру Усику, щоб знову стати абсолютом.

Зазначимо, що раніше Мартін Баколе заявляв, що не вірить в організацію битви проти українця через їх спаринг у Дубаї. За словами африканця, тоді він зміг зупинити Олександра Усика, через що чемпіон уникає поєдинку з ним.