После объявления результата на ринг вышел Даниэль Дюбуа, который бросил вызов чемпиону и получил предварительное согласие. Поэтому сейчас он считается наиболее вероятным следующим соперником Александра Усика.

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Вместо Дюбуа на ринг должен выйти Баколе

Своим мнением относительно этой возможной битвы поделился Билли Нельсон. Наставник конголезского боксера Мартина Баколе заявил, что "Динамит" не заслуживает реванша с украинцем, а его подопечный является самым опасным соперником для Александра Усика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Social.

"Все сбрасывают со счетом Джозефа Паркера в бою с Дюбуа. Это опасная ситуация. Если Даниэль победит, вы точно хотите снова увидеть, как он бьется с Усиком? Даниэль проиграл каждый раунд Усику, дважды падал и в конечном итоге сдался. Он не заслуживает реванша.

Дюбуа уверенно победил Энтони Джошуа и, если сделает нечто подобное в бою с Джозефом Паркером, то тогда я буду вынужден сказать, что все правы кроме меня, но результат реванша будет аналогичным. Если быть честным, то я не вижу другого соперника кроме Мартина для Усика", – сказал Нельсон.

Справка. Даниэль Дюбуа проведет бой против Джозефа Паркера 22 февраля. На кону будет стоять чемпионский пояс IBF, которого не хватает Александру Усику, чтобы снова стать абсолютом.

Отметим, что ранее Мартин Баколе заявлял, что не верит в организацию битвы против украинца из-за их спарринга в Дубае. По словам африканца, тогда он смог остановить Александра Усика, из-за чего чемпион избегает поединка с ним.