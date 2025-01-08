В ночь на 22 декабря состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца единогласным решением судей, пишет 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Майриса Бриедиса.

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Совет Усику от Бриедиса

Экс-чемпион мира считает, что у каждого есть свой пробег. Усик феноменально провел когда-то первый бой против Джошуа, во втором он уже не был такой, ему было трудно.

Усик уже сыт боксом, он заработал много денег. Проблема великих боксеров в том, что они не могут вовремя уйти. Ни Тайсон, ни Али, ни Фьюри, поэтому если Усик уйдет, то он будет лучше их. Всегда есть удар, который ты можешь пропустить и твоей карьере конец,

– отметил Майрис Бриедис.

Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри Александр Усик согласился на реванш с Даниэлем Дюбуа.