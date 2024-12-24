21 грудня у Саудівській Аравії відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру, пише 24 канал з посиланням на "Студію боксу".

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Чому Усику варто піти "на пенсію"

Латвійський боксер зазначив, що українцю не варто продовжувати кар'єру. І він, на його місці, б пішов.

Чому? Тому що піти гарно треба вміти. Він грошей заробив і більше не заробить ні з ким, він зняв усі вершки, які були можливі в крузерах, завдяки Суперсерії. Завдяки англійським боксерам він забрав все, що можна було забрати,

– сказав Майріс Брієдіс.

Нагадаємо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа. Також він може втретє вийти на ринг з "Циганським королем".