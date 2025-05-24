Присідала у бліндажі та робила забіги від дронів: як бойова медикиня готувалася до ЧС з хокею

У квітні 2025 року жіноча збірна України з хокею взяла участь у чемпіонаті світу у дивізіоні IIB. У складі "синьо-жовтих" бронзовою призеркою стала воротарка Вікторія Ткаченко, яка служить на посаді бойового медика у 3-й ОШБр.

Вікторія Ткаченко залишила хокей одразу після здобуття історичного "золота" на ЧС-2024 у дивізіоні ІІІА. Після цього успіху вона підписала контракт та вступила до лав ЗСУ, пише 24 Канал з посиланням на NV.

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Підготовка до чемпіонату світу в бойових умовах

Воротарка "синьо-жовтих" не планувала відновлювати кар'єру, навіть коли її кликали повернутися на лід. Втім, одного разу менеджер збірної запитала, чи не погодилася б вона поїхати на чемпіонат світу до Нової Зеландії.

Все вирішилося за два місяці до старту турніру. Командування військової частини дало зелене світло Вікторії на участь у чемпіонаті світу.

До відповідальних змагань бойова медикиня готувалася прямо на фронті.

"Я присідала у бліндажі, робила забіги на короткі дистанції від FPV-дронів. Старалася між виходами трохи більше займатися, але проблем із фізичною підготовкою, як на мене, не було. А от те, що я рік на ковзанах не стояла – це дуже лякало.

Приїхавши до Нової Зеландії, у нас одразу було по два льодових тренування, тож я мала час згадати, як це – грати в той хокей. Особливо складно було з технікою катання і правильною позицією в воротах, щоб шайба не залетіла в ближній кут. Проте коли в тебе конкуренти – дві молоді гравчині, які весь рік грали за кордоном, – це мотивує віддаватися на всі сто відсотків і не халтурити, коли тренер десь відвернувся", – розповіла Ткаченко.

Зазначимо, що Вікторія прагнула долучитися до ЗСУ ще на початку повномасштабної агресії. Вона відвідувала курси військової підготовки, стріляла у тирі та вивчала тактичну медицину. Наразі вона служить у протитанковому батальйоні Третьої окремої штурмової бригади.