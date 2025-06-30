Скандального росіянина знудило прямо на корті: він ганебно вилетів з Вімблдона

"Нейтральний" російський тенісист Данило Медведєв сенсаційно програв на старті Вімблдонського турніру. Представник країни-агресорки вкотре не зумів впоратися з емоціями.

У стартовому матчі на Вімблдоні суперником Данила Медведєва був француз Бенжамен Бонзі, який займає 64-й рядок в рейтингу ATP. Тенісисти провели третю очну зустріч в рамках туру, пише 24 Канал.

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Медведєв знову опинився в центрі скандалу

За підсумком чотирьох сетів перемогу святкував француз, який вдруге в кар'єрі обіграв суперника з топ-10 рейтингу АТР.

Упродовж поєдинку Данило Медведєв не міг впоратися зі своїми емоціями. Посеред поєдинку його взагалі знудило прямо на корті.

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Після поразки росіянин розлютився та ледве не розбив свою ракетку. І дійсно, було через що.

Річ у тім, що програшна серія Медведєва на турнірах серії Grand Slam триває вже три матчі. На Australian Open росіянин програв у другому колі американцю Лернеру Тьєну, а Ролан Гаррос Данило залишив на старті турніру, поступившись британцю Кемерону Норрі.

Після поразки на Вімблдоні Медведєв залишить топ-10 рейтингу ATP.

Раніше ми розповідали про канадську тенісистку та модель Карсон Бренстін, яка дебютувала на Вімблдонському турнірі.