"Бомж номер 4": у трансляції MEGOGO Тимощуку вигадали оригінальне прізвисько
- Журналісти MEGOGO вигадали оригінальне прізвисько для Анатолія Тимощука, назвавши його "Бомж номер 4".
- Тимощук, колишній футболіст збірної України, співпрацює з Росією і не засудив російську агресію, за що був позбавлений всіх звань та титулів в українському футболі.
- Під час трансляції матчу Бельгія – Україна, MEGOGO підписала його як "Бомж номер 4" у статистиці гравців, які виходили на заміну та забивали м’ячі.
- Спортивний арбітражний суд у Лозанні позбавив Тимощука звань через його позицію, але він це оскаржив.
Журналісти сервісу MEGOGO вигадали оригінальне прізвисько для колишнього футболіста збірної України Анатолія Тимощука. Вони назвали його бомжем.
Зрадник України Анатолій Тимощук продовжує ганьбитись і працювати на Росію. Ексфутболіст збірної України зокрема допомагає російській армії.
Читайте також Ребров пояснив, чому збірна України поступилася Бельгії
MEGOGO придумала дотепне прізвисько Тимощуку
Перед початком матчу-відповіді в межах плей-оф Ліги націй Бельгія – Україна сервіс MEGOGO продемонстрував статистику про гравців збірної України, які виходили на заміну та забивали два м’ячі у складі національної команди.
Для прикладу, у 2010 році у грі проти Канади Артем Мілевський і Анатолій Тимощук вийшли на поле з лави запасних і забили по м’ячу. Однак Тимощука підписали як "Бомж номер 4". Зазначимо, що у збірній України зрадник грав саме під 4 номером, пише 24 канал.
Статистика від MEGOGO / Скриншот з трансляції
Нагадаємо, що Тимощук не засудив російську агресію проти України та продовжує її замовчувати. У себе в соцмережах він лише виставив сторіс із закликом до миру. За це Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) позбавив його всіх звань і титулів в українському футболі, однак згодом він це оскаржив.