Збірній Англії у Мексиці обіцяють влаштувати пекло: "три леви" залишаться без сну і кисню

На збірну Англії чекає один з найскладніших іспитів на чемпіонаті світу: попри свій не надто зірковий статус, збірна Мексики здатна створити проблеми силою своїх вболівальників і навіть особливостей рельєфу.

На стадіоні "Ацтека" у Мехіко умови зазвичай безжальні для гостей. А фани "орлів" додатково планують зробити все від себе залежне, що англійцям було не солодко, пише 24 Канал.

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З якими проблемами доведеться мати справу Англії у Мехіко?

Перед матчем з Еквадором вболівальники мексиканців провели усю ніч біля готелю суперників, запускаючи феєрверки, б'ючи в барабани, горланячи та усіляко не даючи футболістам заснути. Південноамериканці навіть поскаржилися у ФІФА, але зрозуміло, що жодного покарання фани не отримають.

З Англією збираються повторити той самий сценарій: менеджери збірної "трьох левів" навіть спробували заплутати мексиканців, забронювавши одночасно 15 різних готелів. Але вже приїзд команди до Мехіко, коли їх зустріли сотні й тисячі фанів, що нещадно освистували Гаррі Кейна і компанію, показав, що приховати місце свого перебування у британців не вийде.

Англійці попросили у влади міста додаткову охорону біля готелю, а також їм запропонували сучасні засоби для більш комфортного сну: наприклад, генератори білого шуму, який вважається оптимальним звуковим тлом для засинання. Можливо, принаймні цю проблему буде вирішено.

Чому усім важко грати на "Ацтеці"?

А от з чим англійці точно не зарадять – то це з місцем проведення матчу. Стадіон у Мехіко розташований на висоті 2 240 метрів над рівнем моря. Там набато менше кисню і загалом важко відновлювати дихання після інтенсивних дій на полі. А ще й м'ячі через високогір'я літають трохи інакше.

Зазвичай до такого рельєфу спортсменам потрібно звикати близько 2 тижнів. У команди Томаса Тухеля – лише два дні. Англійці самі у себе відібрали час, бо провели одне із заключних тренувань у США: наставник збірної не хотів, щоб мексиканці шпигували за заняттям і підгледіли його тактичний план на гру.

Статистика красномовна: за 89 офіційних матчів на "Ацтеці" мексиканці поступилися лише двічі, і останній такий випадок стався аж 13 років тому. І саме на цьому стадіоні сталася одна з найбільш пам'ятних поразок збірної Англії в історії – у 1986 році у чвертьфіналі тут Дієго Марадона забив у ворота британців спершу гол "рукою Бога", а потім найкращий гол XX століття.