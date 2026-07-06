Англія в меншості вибиває Мексику з домашнього ЧС-2026 та виходить у чвертьфінал

Матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Англії та Мексики на стадіоні "Ацтека" в Мехіко стартував із майже годинним запізненням. Причиною затримки стали несприятливі погодні умови.

Попри затримку, матч видався напруженим і подарував уболівальникам чимало емоцій. Про перебіг зустрічі та її ключові моменти розповість 24 Канал.

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Мексика – Англія 2:3

Голи: Кіньойонес, 42, Хіменес, 69 – Беллінгем, 36, 38, Кейн, 60

Після стартового свистка першими небезпечний момент створили господарі турніру, вже на 15-й хвилині мексиканці могли відкрити рахунок. Згодом своїм шансом відповіла й Англія, однак безрезультатно. Втім, невдовзі англійці продемонстрували високу реалізацію моментів: на 36-й та 38-й хвилинах дубль оформив Джуд Беллінгем, забезпечивши своїй команді комфортну перевагу.

Наприкінці першого тайму Мексика скоротила відставання. Автором гола став Хуліан Кіньйонес, який повернув інтригу в зустріч.

На 60-й хвилині Гаррі Кейн реалізував пенальті та відновив перевагу Англії у два м'ячі. Майже через десять хвилин право на одинадцятиметровий отримала вже збірна Мексики. Пенальті впевнено виконав Рауль Хіменес, встановивши остаточний рахунок матчу.

Попри всі спроби господарів відігратися, англійці втримали переможний результат, навіть завершуючи зустріч у меншості.

Огляд матчу Мексика – Англія: дивіться відео від МЕГОГО

Перемога з рахунком 2:3 вивела збірну Англії до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026, де вона зіграє проти збірної Норвегії, яка сенсаційно вибила Бразилію.

Натомість збірна Мексики не змогла продовжити боротьбу та завершила виступи на домашньому Мундіалі вже на стадії 1/8 фіналу.