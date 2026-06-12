У матчі-відкритті Мундіалю з трьома вилученнями Мексика перемогла Південну Африку

Поєдинком у Мехіко на легендарному стадіоні "Ацтека" стартував чемпіонат світу з футболу-2026. Один із трьох господарів Мундіалю приймав ПАР у матчі-ностальгії за 2010 роком.

16 років тому Мундіаль теж починався грою з такою ж афішею, і південноафриканці змогли сенсаційно зіграти з мексиканцями внічию. Цього разу минулося без несподіванок, пише 24 Канал.

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Як завершився матч Мексика – ПАР на Мундіалі 2026?

Господарі з перших хвилин почали виправдовувати статус фаворита, взявши під контроль м'яч і загрожуючи воротам голкіпера ПАР Ронвена Вільямса. Якби не його сейв, гол міг би статися вже на 5-ій хвилині у виконанні Рауля Хіменеса.

Тим прикріше для африканців, що пропущений м'яч був наслідком їхньої ж помилки. Невдалий розіграш біля власних воріт завершився перехопленням, Хуліан Кіньйонес вдарив поміж ніг Вільямсу і вписав своє ім'я в історію як автор першого голу на Мундіалі-2026.

Гол, Мексика 1:0 Південна Африка, Хуліан Кіньйонес – дивіться відео MEGOGO:

Той же Кіньйонес під завісу першого тайму міг подвоювати перевагу "орлів", але влучив у стійку. А ще кілька нагод парирував Вільямс, який навіть з помилкою був у складі ПАР очевидно найкращим.

Після перерви африканці залишилися в меншості. Яя Сітхоле зірвав вихід віч-на-віч фолом останньої надії, який арбітр з Бразилії Сампайо справедливо оцінив прямим вилученням. Хіменес не зміг зробити покарання ще гіршим, вдаривши з дуже небезпечного штрафного просто у суперника.

Рауль згодом показав, що головою в нього виходить трохи краще, ніж ногами. На 67-ій хвилині нападник класно замкнув навіс з правого флангу і розбив будь-які сумніви у тому, що він та партнери перед тисячами рідних вболівальників здобудуть перемогу.

Гол, Мексика 2:0 Південна Африка, Рауль Хіменес – дивіться відео MEGOGO:

Південноафриканці взагалі догравали удев'ятьох: Темба Зване примудрився відмахнутися від суперника під час атаки власної команди. Арбітр порушення не побачив, але допомогла система ВАР. Але й мексиканці не зберегли повний склад: дуже грубо зіграв в обороні Сезар Монтес.

Два голи, три червоні картки – і успіх Мексики у підсумку. Нащадки ацтеків своїм стартом на Мундіалі можуть бути задоволені.