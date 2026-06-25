За інформацією місцевої влади, інцидент стався на одному з міських бульварів, де після матчу зібралися сотні фанатів. За попередніми даними, автомобіль опинився в оточенні людей, після чого водій різко рушив уперед і в'їхав у натовп.

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Що сталося у Мексиці під час ЧС-2026?

На відео та фотографіях, оприлюднених місцевими ЗМІ та в соцмережах, видно чорний автомобіль, який на великій швидкості рухається крізь людей. На місце події оперативно прибули рятувальники та медики.

Муніципальне управління цивільного захисту повідомило, що внаслідок інциденту постраждали 17 осіб, серед яких і водій транспортного засобу. Усі потерпілі були доставлені до місцевих лікарень для надання медичної допомоги.

Федерація футболу Мексики висловила підтримку постраждалим. У заяві, опублікованій у соціальній мережі X, організація наголосила на солідарності з потерпілими та їхніми родинами, а також побажала швидкого одужання всім травмованим.

Дисклеймер: на відео є кадри, що можуть шокувати. Дивіться відео інциденту.

Чи відбувалося вже щось подібне?

Це вже другий подібний інцидент у Мексиці під час чемпіонату світу-2026. Кількома днями раніше в місті Чіуауа водій в'їхав у натовп уболівальників, які святкували перемогу мексиканської збірної над Південною Кореєю з рахунком 1:0. Тоді травми отримали шестеро людей.

Дисклеймер: відео містить чутливий контент. Далі – кадри інциденту.

Після інциденту місцева влада заявила про намір посилити заходи безпеки під час масових святкувань. Міністр громадської безпеки штату Чіуауа Жільберто Лойя наголосив, що правоохоронці працюватимуть над недопущенням подібних випадків у майбутньому.