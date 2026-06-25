У Румунії "заборонили Росію" на великому турнірі – у Москві "вибухнули" в істериці

Мер румунського міста Клуж-Напока Еміль Бок висловився проти використання державної символіки Росії під час етапу Кубка світового виклику з художньої гімнастики. Змагання відбудуться з 26 по 28 червня в BT Arena.

Причиною стало рішення міжнародної федерації дозволити спортсменам із Росії виступати з національним прапором і гімном на офіційних змаганнях. За словами мера, під час погодження проведення турніру в Клужі діяли інші правила, які забороняли використання російської державної символіки, повідомляє mediafax.

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Що сказав Бок про російську символіку?

Еміль Бок наголосив, що на території арени не звучатиме гімн Росії, а прапор Росії не буде використовуватися для представлення спортсменів. Він підкреслив, що це рішення не спрямоване проти самих гімнасток і не стосується спорту як такого, а пов'язане з принциповою позицією щодо державної символіки країни, яку він назвав агресором. Мер також нагадав, що Румунія та ЄС неодноразово висловлювали підтримку Україні та засуджували дії Росії.

Крім того, Бок закликав Міжнародну федерацію гімнастики зберегти правила, які діяли на момент ухвалення рішення про проведення змагань у Клуж-Напоці, а також звернувся до національної федерації та державних органів із проханням врегулювати ситуацію, щоб уникнути конфліктів під час турніру.

На змаганнях у Клуж-Напоці планується участь семи російських гімнасток.

Як у Росії відреагували на цю заяву?

У відповідь на заяву мера міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов назвав ситуацію "кричущим порушенням" і заявив, що російська сторона вже поінформувала МОК. За його словами, правила міжнародного спорту мають застосовуватися однаково до всіх країн незалежно від політичних обставин.

У Міжнародній федерації гімнастики повідомили, що наразі ведуть переговори з відповідними сторонами, щоб знайти прийнятне рішення щодо проведення змагань.