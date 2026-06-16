Трампу нагадали його походження: президент США отримав футбольний подарунок від Мерца

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив подарунок президенту США Дональду Трампу. Презент від німецького лідера мав стосунок до футболу.

У неділю, 14 червня, Дональду Трампу виповнилось 80 років. Подарунки на честь свого дня народження президент США продовжує отримувати й досі, повідомляє 24 Канал.

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Що подарував Мерц Трампу?

Політичні лідери Німеччини та США зустрілись у французькому містечку Евіан-ле-Бен, де відбувається саміт країн G7. Німецький канцлер вирішив не відступати від тематики того, що наразі США є однією з трьох країн-господарок чемпіонату світу.

Перед початком офіційної частини міжнародної зустрічі він подарував Трампу футболку з його прізвищем та числом 47, яке, імовірно, символізує те, що недавній ювіляр є 47-м за ліком президентом США.

Happy belated 80th birthday, @POTUS. After all, we're on the same team. pic.twitter.com/rDmhnAqNM3 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 16, 2026

Зазначимо, що збірні США та Німеччини виграли свої стартові поєдинки з солідним відривом від суперників. Господарі турніру здолали Парагвай (4:1), а європейці були кращими за команду Кюрасао (7:1).

Дональд Трамп: що пов’язує зі спортом та Німеччиною?

Окрім давно відомої любові до гольфу, Дональд Трамп є фанатом змішаних єдиноборств. Американський президент часто з’являється на турнірах UFC.

У ніч проти 15 червня за київським часом на галявині Білого дому відбувся ММА-турнір цієї компанії. Відомо, що політик має німецьке коріння. Саме у цій країні у 1869 році народився його дід Фрідріх.