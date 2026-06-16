В воскресенье, 14 июня, Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Подарки в честь своего дня рождения президент США продолжает получать и по сей день, сообщает "24 Канал".

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Что подарил Мерц Трампу?

Политические лидеры Германии и США встретились во французском городке Эвиан-ле-Бен, где проходит саммит стран G7. Немецкий канцлер решил не отступать от темы того, что в настоящее время США являются одной из трех стран-хозяек чемпионата мира.

Перед началом официальной части международной встречи он подарил Трампу футболку с его фамилией и цифрой 47, которая, вероятно, символизирует то, что недавний юбиляр является 47-м по счету президентом США.

Отметим, что сборные США и Германии выиграли свои стартовые матчи с солидным отрывом от соперников. Хозяева турнира одолели Парагвай (4:1), а европейцы оказались сильнее команды Кюрасао (7:1).

Дональд Трамп: что связывает его со спортом и Германией?

Помимо давно известной любви к гольфу, Дональд Трамп является фанатом смешанных единоборств. Американский президент часто появляется на турнирах UFC.

В ночь на 15 июня по киевскому времени на лужайке Белого дома состоялся ММА-турнир этой компании. Известно, что у политика есть немецкие корни. Именно в этой стране в 1869 году родился его дед Фридрих.