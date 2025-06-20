Мессі на Клубному ЧС перервав неймовірну серію європейських клубів, яка тривала 25 років
- Інтер Маямі переміг Порту з рахунком 2:1, перервавши 25-річну серію європейських клубів на Клубному чемпіонаті світу.
- Ліонель Мессі забив вирішальний гол і встановив рекорд, досягнувши 1250 результативних дій у своїй кар'єрі.
У четвер, 19 червня, стартував другий тур Клубного чемпіонату світу з футболу. В одному з матчів Інтер Маямі зустрічався з Порту.
Американський клуб здобув перемогу з рахунком 2:1. Цей результат перервав неймовірну серію, яка тривала 25 років, повідомляє 24 Канал.
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Які досягнення підкорилося Мессі
Вирішальний гол забив Ліонель Мессі красивим ударом зі штрафного. Завдяки цьому взяттю воріт "чаплі" стали першим клубом з 2000 року з зони КОНКАКАФ, який завдав поразки європейській команді в офіційному матчі.
До цього востаннє мексиканська Некакса перегравала мадридський Реал у серії пенальті в поєдинку за третє місце Клубного чемпіонату світу-2000. З того моменту представники Європи не програли 35 матчів поспіль командам, які не представляють Південну Америку чи Європу.
Важливо. Завдяки голу в ворота Порту Ліонель Мессі також встановив унікальне досягнення у футболі – став першим гравцем в історії, який досяг показника 1250 результативних дій. На рахунку аргентинця тепер 866 голів і 384 асисти в 1106 матчах.
Зазначимо, що наступний поєдинок на Клубному чемпіонаті світу Інтер Маямі проведе проти бразильського Палмейраса. Він відбудеться 24 червня та розпочнеться о 4:00 за київським часом.