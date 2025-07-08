У Саудівській Аравії полюбляють збирати зірок світового футболу і Ліонель Мессі не став виключенням. Клуб з місцевого чемпіонату веде перемовини з Інтер Маямі щодо переходу аргентинця, повідомляє 24 канал із посиланням на L`Equipe.

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Який клуб зацікавив Мессі

За наявною інформацією, контракт Ліонеля Мессі з Інтер Маямі завершується у грудні 2025 року. Аль-Ахлі планує скористатись цією ситуацією та переманити до себе аргентинського футболіста.

Представники "фортеці трофеїв" здійснили запит щодо переходу Мессі. Відомо, що саудівський клуб зробить усе можливе, щоб аргентинець покинув Інтер Маямі.

До слова. Аль-Ахлі у сезоні-2024/2025 тріумфував в азійській Лізі чемпіонів. У вирішальному матчі саудити обіграли Кавасакі Фронтале з Японії.

Аль-Ахлі приблизно два тижні веде перемовини, намагаючись спокусити Ліонеля Мессі до переходу в їхній клуб. Інтер Маямі, звісно, планує зберегти аргентинця у команді.

Раніше повідомляли, що Ліонель Мессі намагався вдарити суперника під час матчу проти ПСЖ на Клубному чемпіонаті світу-2025. Відео з дивним вчинком аргентинця здивувало вболівальників.