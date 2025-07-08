В Саудовской Аравии любят собирать звезд мирового футбола и Лионель Месси не стал исключением. Клуб из местного чемпионата ведет переговоры с Интер Майами по переходу аргентинца, сообщает 24 канал со ссылкой на L`Equipe.

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Какой клуб заинтересовал Месси

По имеющейся информации, контракт Лионеля Месси с Интер Майами завершается в декабре 2025 года. Аль-Ахли планирует воспользоваться этой ситуацией и переманить к себе аргентинского футболиста.

Представители "крепости трофеев" осуществили запрос о переходе Месси. Известно, что саудовский клуб сделает все возможное, чтобы аргентинец покинул Интер Майами.

К слову. Аль-Ахли в сезоне-2024/2025 триумфовал в азиатской Лиге чемпионов. В решающем матче саудиты обыграли Кавасаки Фронтале из Японии.

Аль-Ахли примерно две недели ведет переговоры, пытаясь соблазнить Лионеля Месси к переходу в их клуб. Интер Майами, конечно, планирует сохранить аргентинца в команде.

Ранее сообщали, что Лионель Месси пытался ударить соперника во время матча против ПСЖ на Клубном чемпионате мира-2025. Видео со странным поступком аргентинца удивило болельщиков.