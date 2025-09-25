Інтер Маямі здобув впевнену перемогу над Нью-Йорк Сіті та вирішив завдання у регулярному сезоні МЛС. Героєм матчу став Ліонель Мессі.

В чемпіонаті МЛС продовжується регулярний сезон-2025. Черговий матч в рамках Східної конференції відіграв Інтер Маямі, який завітав у гості до Нью-Йорк Сіті, повідомляє 24 Канал.

Як Мессі познущався з суперників?

У разі перемоги команда Хав'єра Маскерано гарантувала б собі вихід у плей-оф МЛС. У старті "чапель" вийшли усі їх головні зірки, в тому числі Луїс Суарес, Серхіо Бускетс та Ліонель Мессі.

Зрештою матч став бенефісом ексзірок Барселони. Суарес забив з пенальті, а Бускетс віддав два асисти. Головною ж дійовою особою зустрічі став Ліонель Мессі.

Аргентинець оформив дубль в другому таймі завдяки ефектним голам. У першому випадку Лео реалізував вихід сам на сам із кіпером після геніального пасу Бускетса.

Дубль Ліонеля Мессі у матчі Нью-Йорк Сіті – Інтер Маямі: дивитися відео

А під завісу гри Мессі у дриблінгу познущався із захисника Нью-Йорк Сіті та забив вдруге. У підсумку Інтер Маямі здобув впевнену перемогу з рахунком 4:0.

Становище Інтер Маямі в МЛС