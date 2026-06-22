Мессі увійшов в історію і вивів Аргентину в плей-оф чемпіонату світу-2026

Ліонель Мессі переписав історію чемпіонатів світу, забивши свої 17-й та 18-й голи на Мундіалях. Аргентина перемогла Австрію з рахунком 2:0 та достроково виграла групу ЧС-2026.

Матч проти Австрії став особливим для капітана "альбіселесте". Попри нереалізований пенальті на старті зустрічі, саме його точні удари принесли аргентинцям перемогу та новий історичний рекорд, передає 24 Канал.

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Аргентина – Австрія 2:0

Голи: Мессі, 38, 90+5

Аргентина могла виходити вперед уже на початку поєдинку. Лаутаро Мартінес вискочив сам на сам із воротарем, але був зупинений подвійним підкатом захисників Австрії. Спершу арбітр не побачив порушення, однак після перегляду VAR призначив пенальті.

До позначки підійшов Ліонель Мессі, проте несподівано пробив повз ворота. Втім, невдача не вибила лідера аргентинців із колії. На 38-й хвилині фортуна все ж усміхнулася легенді – після передачі Науеля Моліни він завдав точного удару з меж штрафного майданчика.

Гол Мессі у ворота Австрії: дивіться відео від Megogo

Цей гол став для Мессі 17-м на чемпіонатах світу. Завдяки цьому він став одноосібним найкращим бомбардиром в історії Мундіалів.

Мессі забив вдруге

Після перерви команда Ліонеля Скалоні контролювала перебіг гри та не дозволяла супернику створювати багато небезпечних моментів. Найкращий шанс Австрії мав Марсель Забітцер, але його удар впевнено парирував Еміліано Мартінес.

Підопічні Ральфа Рангніка намагалися додати в агресії та частіше загрожувати воротам суперника, однак аргентинці діяли максимально прагматично. Наприкінці зустрічі "Альбіселесте" ще вибігли в контратаку, яку точним ударом завершив Ліонель Мессі. Перемога Аргентини 2:0.

Другий гол Мессі у ворота Австрії: дивіться відео від Megogo

Мессі вийшов у лідери ЧС-2026 за кількістю забитих м'ячів – їх вже п'ять.

Завдяки цьому успіху Аргентина достроково гарантувала собі перше місце в групі та вихід до плей-оф чемпіонату світу-2026. Південноамериканцям залишилося зіграти ще матч з Йорданією, який не матиме для них турнірного значення.