Мессі зворушив мережу щемливим вчинком щодо хлопчика

Відео з учинком футболіста з'явилось на сторінці TNT Sports Argentina в соцмережі Х. Воно швидко захопило мережу.

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Що зробив Мессі

Цей випадок стався в іспанському місті Ов'єдо. Туди Ліонель разом зі своєю дружиною Антонеллою Рокуццо прибув для отримання престижної премії принцеси Астурійської в галузі спорту.

Коли футболіст виходив із готелю, до нього спробував підбігти маленький хлопчик. Він хотів отримати автограф від зірки футболу. Охорона гравця діяла за протоколом й одразу заблокувала рух юного фаната до Мессі.

Утім дружина Ліонеля побачила це та втрутилась у ситуацію. Вона звернулась до охоронців і попросила їх пропустити хлопця. Завдяки такому людяному вчинку Антонелли юний уболівальник підбіг до свого кумира й отримав такий бажаний автограф.

Чи отримає Мессі "Золотий м'яч"

Ліонеля Мессі називають одним із головних фаворитів на здобуття "Золотого м'яча" у 2026 році. Для аргентинця цей трофей може стати вже 9 у його кар'єрі. У першу чергу відзначають гру футболіста на чемпіонаті світу в США, Канаді та Мексиці. Футболіст, якому вже 39 років, ледь не самотужки затягнув збірну Аргентину до фіналу мундіалю.

Прогнози

Церемонія нагородження "Золотим м'ячем" відбудеться вже в понеділок 26 жовтня. Раніше була інформація, що Мессі з родиною обов'язково прибуде до Лондона. Утім версії поділились. Одні вважали, що він приїде, аби отримати нагороду, інші – щоб вручити її. Згодом же відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Мессі не отримав окремого запрошення на церемонію нагородження "Золотим м'ячем".