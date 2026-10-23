Месси тронул пользователей сети своим трогательным поступком в отношении мальчика

Видео с эпизодом с участием футболиста появилось на странице TNT Sports Argentina в социальной сети Х. Оно быстро стало хитом в сети.

Реклама Adv

популярные видео

Что сделал Месси

Этот случай произошел в испанском городе Овьедо. Туда Лионель вместе со своей женой Антонеллой Рокуццо прибыл для получения престижной премии принцессы Астурийской в области спорта.

Когда футболист выходил из отеля, к нему попытался подбежать маленький мальчик. Он хотел получить автограф у звезды футбола. Охрана игрока действовала по протоколу и сразу же заблокировала путь юного фаната к Месси.

Однако жена Лионеля заметила это и вмешалась в ситуацию. Она обратилась к охранникам и попросила их пропустить мальчика. Благодаря такому человечному поступку Антонеллы юный болельщик подбежал к своему кумиру и получил столь желанный автограф.

Получит ли Месси "Золотой мяч"

Лионеля Месси называют одним из главных фаворитов на получение "Золотого мяча" в 2026 году. Для аргентинца этот трофей может стать уже 9-м в его карьере. В первую очередь отмечают игру футболиста на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. Футболист, которому уже 39 лет, едва ли не в одиночку вывел сборную Аргентины в финал чемпионата мира.

Прогнозы

Церемония награждения "Золотым мячом" состоится уже в понедельник, 26 октября. Ранее появлялась информация, что Месси с семьей обязательно прибудет в Лондон. Впрочем, мнения разделились. Одни считали, что он приедет, чтобы получить награду, другие – чтобы вручить ее. Впоследствии же известный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Месси не получил отдельного приглашения на церемонию награждения "Золотым мячом".