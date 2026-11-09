Adv

Озіл навів недоречне порівняння з Ізраїлем, який не є відстороненим від міжнародних змагань. У відповідь на це відомий сайт "Миротворець" включив ексфутболіста до свого чорного списку.

популярні відео

Що саме сказав Озіл про росіян

Після товариської гри ветеранів Істанбул Башакшехір та російського Зеніта Озіл заявив, що ФІФА та УЄФА нібито практикують подвійні стандарти, коли забороняють збірним та клубам з Росії грати у міжнародних турнірах.

Він закликав повернути представників країни-агресора в усі змагання, аргументуючи це чомусь тим, що збірній Ізраїлю та клубам з цієї держави дозволено виступати під егідою УЄФА.

У минулому Озіл був відомий гострими висловлюваннями на адресу політики Ізраїлю щодо Палестини та Китаю щодо уйгурів, але ніколи публічно не засуджував російську агресію проти України та вбивства цивільних українців.

За що Озіл потрапив у базу "Миротворця"

Експерти проєкту "Миротворець" звинуватили Озіла у пропаганді війни, публічній підтримці агресії, маніпулюванні суспільно важливою інформацією та участі в пропагандистських заходах російського агресора.

Правоохоронні органи просять розглянути діяльність колишнього футболіста на предмет злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.