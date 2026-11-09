Легенда сборной Германии попал в базу "Миротворца"

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Озил привел неуместное сравнение с Израилем, который не отстранен от международных соревнований. В ответ на это известный сайт "Миротворец" включил бывшего футболиста в свой черный список.

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Что именно сказал Озил о россиянах

После товарищеского матча ветеранов "Истанбул Башакшехир" и российского "Зенита" Озил заявил, что ФИФА и УЕФА якобы применяют двойные стандарты, запрещая сборным и клубам из России участвовать в международных турнирах.

Он призвал вернуть представителей страны-агрессора во все соревнования, аргументируя это почему-то тем, что сборной Израиля и клубам из этого государства разрешено выступать под эгидой УЕФА.

В прошлом Озил был известен резкими высказываниями в адрес политики Израиля в отношении Палестины и Китая в отношении уйгуров, но никогда публично не осуждал российскую агрессию против Украины и убийства мирных жителей Украины.

Почему Озил попал в базу "Миротворца"

Эксперты проекта "Миротворец" обвинили Озила в пропаганде войны, публичной поддержке агрессии, манипулировании общественно значимой информацией и участии в пропагандистских мероприятиях российского агрессора.

Правоохранительные органы просят рассмотреть деятельность бывшего футболиста на предмет преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.