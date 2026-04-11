Гучна сенсація в УПЛ: Металіст 1925 вперше в історії обіграв Динамо

Металіст 1925 несподівано здолав Динамо у 23-му турі УПЛ. Кияни пропустили наприкінці зустрічі та серйозно ускладнили боротьбу за єврокубки.

Поєдинок у Житомирі завершився сенсацією, яка може вплинути на розклад сил у верхній частині таблиці. Динамо втратило важливі очки, тоді як суперник скористався своїм шансом на максимум, передає 24 Канал.

Як харків'яни перемогли?

Металіст 1925 обіграв Динамо з рахунком 1:0 у матчі 23-го туру УПЛ.

Єдиний гол у зустрічі забив Денис Антюх на 78-й хвилині, фактично з першого серйозного моменту своєї команди.

Кияни володіли ініціативою та мали значну перевагу за статистикою, однак реалізувати свої нагоди не змогли.

Удар по амбіціях Динамо

Поразка стала вже другою поспіль для столичного клубу в чемпіонаті, що суттєво б'є по їхніх шансах у боротьбі за єврокубки.

Перед туром Динамо перебувало серед претендентів на топ-3, але втрата очок дозволила конкурентам відірватися.

Натомість Металіст 1925 продемонстрував дисципліновану гру та холоднокровність, здобувши першу в своїй історії перемогу над Динамо, наблизившись до киян на відстань трьох очок. До того ж у харків'ян є матч у запасі – проти Вереса.

