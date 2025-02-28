Тренер українців може замінити Гвардіолу в Манчестер Сіті
- Мічел Санчес, головний тренер Жирони, є фаворитом на посаду головного тренера Манчестер Сіті, замість Пепа Гвардіоли.
- Манчестер Сіті втратив лідерство в чемпіонаті Англії і вилетів з Ліги чемпіонів, що спонукає керівництво шукати заміну.
- Жирона під керівництвом Мічела Санчеса посіла третє місце в Ла Лізі у сезоні 2023/2024, вперше вийшовши в єврокубки.
Головний тренер Жирони Мічел Санчес став головним фаворитем на тренерське крісло Манчестер Сіті. У фахівцеві бачать гідну заміну Пепа Гвардіоли.
Останнім часом Манчестер Сіті не відзначається стабільністю. Команда втратила лідерство в чемпіонаті Англії, а також вилетіла з Ліги чемпіонів.
Читайте також Культовий екстренер Роми та Наполі потрапив у реанімацію: що сталося із легендою Серії А
Мічел може очолити Манчестер Сіті
У керівництві "містян" вважають, що команді потрібна перебудова і шукають Гвардіолі заміну, пише 24 канал з посиланням на El Gol Digital.
Головним кандидатом на посаду головного тренера є Мічел Санчес, який наразі очолює Жирону та під керівництвом якого працює Віктор Циганков, а раніше і Артем Довбик.
Довідка. У сезоні-2023/2024 Жирона під керівництвом Мічела Санчеса посіла третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги і вперше в історії вийшла в єврокубки.
Відзначимо, що у поточному сезоні "каталонці" показують гірші результати і розмістилися на 13-тій позицій чемпіонату Іспанії.