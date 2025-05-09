Тренер Циганкова потрапив до лікарні: що відомо про стан Мічела
- Головного тренера Жирони Мічела Санчеса госпіталізували через проблеми зі здоров'ям, але загрози його життю немає.
- Мічел пропустить матч 35-го туру Ла Ліги проти Вільярреала, замість нього пресконференцію проведе Сальва Фунес.
Головного тренера Жирони Мічела Санчеса госпіталізували. Наставник зіткнувся з проблемами зі здоров'ям.
У суботу, 10 травня, в межах 35-го туру Ла Ліги зустрінуться Жирона і Вільярреал. Мічел Санчес не зможе бути присутній на цьому матчі, пише 24 канал з посиланням на AS.
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Що сталося з Мічелом
Тренера Жирони госпіталізували, однак зазначається, що загрози його життю наразі немає. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.
Мічелу знадобиться кілька днів на відновлення, а це означає, що він пропустить протистояння 35-го туру чемпіонату Іспанії, де його команда має зустрітися з Вільярреалом. Пресконференцію перед проведе його помічник Сальва Фунес.
Відзначимо, що наразі Жирона посідає 15-ту позицію в турнірній таблиці Ла Ліги і перебуває на межі зони вильоту.