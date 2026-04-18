Помер легендарний боксер, який 14 разів захищав титул чемпіона світу

Мексиканець Мігель Канто увійшов в історію своєї країни як один з найбільш успішних спортсменів. Боксер найлегшої ваги володів титулом чемпіона світу упродовж понад чотирьох років.

Канто, відомий під прізвиськом "Маестро", останніми роками мав проблеми зі здоров'ям. 16 квітня його серце перестало битися, повідомив FightNews.

Що відомо про Мігеля Канто?

Життя видатного мексиканського спортсмена обірвалося на 79-ому році життя через раптовий серцевий напад. Колишній чемпіон світу давно хворів.

Канто мав унікальну антропометрію: зі зростом лише 154 сантиметри розмах його рук становив 160. Це допомагало йому бути швидким і технічним, з хорошою захисною стійкою та рішучими контратаками.

Як Канто став чемпіоном світу?

За даними BoxRec, пояс чемпіона світу за версією WBC він здобув 8 січня 1975 року, здолавши Шоджі Огуму. Після цього настала феноменальна серія із 14 поспіль успішних захистів, яка дозволила йому утримувати звання найкращого на планеті у найлегшій вазі аж до 1979 року.

Програв титул Канто корейцеві Чан-Хі Паку у бою, що був для його суперника домашнім. Вже за півроку відбувся реванш, в якому мексиканець майже зміг повернути собі пояс. Але судді зафіксували нічию роздільним рішенням: один з них побачив перемогу Пака, інший Канто, а у третього на картці вийшла рівність очок.



Канто з почесним поясом чемпіона світу WBC / фото WBCboxeo

Після цього "Маестро" бився лише у Мексиці, а у 1982 році після трьох поразок поспіль вирішив завершити профі-кар'єру. Загалом у нього було 70 поєдинків, 61 перемога, з яких лише 15 нокаутом, і 9 поразок.