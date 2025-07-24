Де зараз Міхаель Шумахер: у якому стані легенда Формули-1

У 2013 році стався нещасний випадок за участі Міхаеля Шумахера. Трагічна подія відбулась на гірськолижному курорті Мерібель у Французьких Альпах.

Шумахер, якому зараз 56 років, впав та вдарився об прихований під снігом камінь. З того моменту легенда Формули-1 не з'являвся самостійно у публічному просторі, перебувавши довгий час у комі, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про Шумахера?

З 2013 року Міхаель Шумахер перебуває під наглядом чималої кількості лікарів та своєї дружини Корінни. Відомо, що легендарний автогонщик проживає на своїй віллі у Швейцарі.

Німецький пілот доживає свій вік у розкішному будинку поблизу озера Женева. Про стан здоров'я Шумахера майже нічого невідомо. Сім'я автогонщика залишає під завісою особисте життя легенди Формули-1.

За наявною інформацією, єдине, що відомо про стан здоров'я Міхаеля Шумахера, це те, що німець не може більше спілкуватись вербально. Легендарний автогонщик потребує постійної опіки та допомоги від близьких.

Досягнення Шумахера у Формулі-1

Міхаель Шумахер один з найуспішніших автогонщиків сучасності. Німецький пілот Формули-1 здобув чималу кількість трофеїв за свою кар'єру та залишив видатну спадщину.

Міхаель Шумахер завоював 7 титулів чемпіона світу – 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 та 2004 роки.

За свою кар'єру легенда Формули-1 проїхав найшвидше 71 коло та 155 разів побував на подіумі.



Шумахер став 7-разовим чемпіоном світу у Бельгії / Фото з соцмереж Формули-1

Раніше повідомляли про те, що Міхаель Шумахер підписав шолом для благодійного аукціону "Гонка Стюарта проти деменції". Загалом свої підписи залишили 20 нинішніх чемпіонів світу.