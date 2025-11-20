Не думаю, що ми знову його побачимо: близький друг Шумахера розповів про стан гонщика

Міхаель Шумахер у 2013 році зазнав важкої черепно-мозкової травми під час відпочинку на лижному курорті у Французьких Альпах. Нещодавно з'явилися нові подробиці про стан легендарного гонщика Формули-1.

Семиразовий чемпіон світу прикутий до ліжка та не може розмовляти. Близький друг колишнього пілота висловився про легенду автоспорту, повідомляє 24 канал із посиланням на SportBible.

Що зараз із Шумахером?

Річард Гопкінс, який працював керівником операційного відділу у "Ред Булл" та менеджером з логістики у "Макларен", свого часу зблизився з Шумахером. Однак він не знає усіх подробиць стану німецького експілота.

Не думаю, що ми знову побачимо Майкла. Мені трохи незручно говорити про його стан через те, наскільки таємно, з поважних причин, родина хоче тримати його в таємниці. Тож я можу зробити зауваження, мати думку, але я не належу до цього близького кола. Я не Жан Тодт, я не Росс Браун, я не Герхард Бергер, які відвідують Міхаеля. Я далекий від цього,

– розповів Гопкінс.

Він також розповів, чи розмовляв з кимось, хто бачив Шумахера після того, як сталася трагічна подія у горах. Гопкінс заявив, що він не може назвати себе найкращим другом Тодта, Брауна, чи Бергера.

"Я думаю, що навіть якби ви були найкращим другом Росса Брауна і запитали, як справи у Міхаеля, і навіть якби ви напоїли Росса добрим червоним вином, я не думаю, що він би відкрився та поділився. Я думаю, що є така повага до кожного, хто приходить відвідати Міхаеля, щоб не ділитися нічим", – додав Гопкінс.

Відзначимо, що у 2025 році відбувся суд над Їлмазом Тоцтурканом, який намагався шантажувати родину Шумахера розповсюдженням викрадених приватних даних, пише The Guardian. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Що відомо про Шумахера?