20 листопада, 10:28
Не думаю, що ми знову його побачимо: близький друг Шумахера розповів про стан гонщика

Єгор Торяник
Основні тези
  • Міхаель Шумахер з 2013 року залишається прикутий до ліжка після важкої травми і не може розмовляти.
  • Близький друг Шумахера, Річард Гопкінс, висловив сумнів, що публіка знову побачить легендарного гонщика, через таємність, яку зберігає його родина.

Міхаель Шумахер у 2013 році зазнав важкої черепно-мозкової травми під час відпочинку на лижному курорті у Французьких Альпах. Нещодавно з'явилися нові подробиці про стан легендарного гонщика Формули-1.

Семиразовий чемпіон світу прикутий до ліжка та не може розмовляти. Близький друг колишнього пілота висловився про легенду автоспорту, повідомляє 24 канал із посиланням на SportBible.

Що зараз із Шумахером?

Річард Гопкінс, який працював керівником операційного відділу у "Ред Булл" та менеджером з логістики у "Макларен", свого часу зблизився з Шумахером. Однак він не знає усіх подробиць стану німецького експілота.

Не думаю, що ми знову побачимо Майкла. Мені трохи незручно говорити про його стан через те, наскільки таємно, з поважних причин, родина хоче тримати його в таємниці. Тож я можу зробити зауваження, мати думку, але я не належу до цього близького кола. Я не Жан Тодт, я не Росс Браун, я не Герхард Бергер, які відвідують Міхаеля. Я далекий від цього,
–  розповів Гопкінс.

Він також розповів, чи розмовляв з кимось, хто бачив Шумахера після того, як сталася трагічна подія у горах. Гопкінс заявив, що він не може назвати себе найкращим другом Тодта, Брауна, чи Бергера. 

"Я думаю, що навіть якби ви були найкращим другом Росса Брауна і запитали, як справи у Міхаеля, і навіть якби ви напоїли Росса добрим червоним вином, я не думаю, що він би відкрився та поділився. Я думаю, що є така повага до кожного, хто приходить відвідати Міхаеля, щоб не ділитися нічим", – додав Гопкінс.

Відзначимо, що у 2025 році відбувся суд над Їлмазом Тоцтурканом, який намагався шантажувати родину Шумахера розповсюдженням викрадених приватних даних, пише The Guardian. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Що відомо про Шумахера?

  • Міхаель Шумахер вдарився головою об камінь під час катання на лижах у горах. Легенда Формули-1 перебував у медикаментозній комі до червня 2014 року.

  • Згодом німецького експілота перевезли до Швейцарії. Семиразовому чемпіону світу облаштували спеціальну кімнату у будинку поблизу Женевського озера.

  • Нещодавно Юссі Пості зробив припущення щодо Шумахера. Фінський нейрохіруг, який стежить за справою вважає, що стан легендарного пілота навряд чи змінився від часу інциденту.

  • Нагадаємо, що Шумахер представляв "Джордан", "Бенеттон", "Феррарі" та "Мерседес". Німецький гонщик здобув 91 перемогу на гран-прі, 68 поул-позицій та проїхав 77 найшвидших кіл за свою кар'єру, ставши семиразовим чемпіоном світу у Формулі-1.