Укр Рус
Sport News 24 Формула-1 Не думаю, что мы снова увидим Майкла: близкий друг Шумахера о легенде Формулы-1
20 ноября, 10:28
3

Не думаю, что мы снова его увидим: близкий друг Шумахера рассказал о состоянии гонщика

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Михаэль Шумахер с 2013 года остается прикованным к постели после тяжелой травмы и не может разговаривать.
  • Близкий друг Шумахера, Ричард Хопкинс, выразил сомнение, что публика снова увидит легендарного гонщика, из-за секретности, которую хранит его семья.

Михаэль Шумахер в 2013 году получил тяжелую черепно-мозговую травму во время отдыха на лыжном курорте во Французских Альпах. Недавно появились новые подробности о состоянии легендарного гонщика Формулы-1.

Семикратный чемпион мира прикован к постели и не может разговаривать. Близкий друг бывшего пилота высказался о легенде автоспорта, сообщает 24 канал со ссылкой на SportBible. 

Читайте также В имении Шумахера произошло изнасилование: в преступлении подозревают австралийского гонщика

Что сейчас с Шумахером?

Ричард Хопкинс, который работал руководителем операционного отдела в "Ред Булл" и менеджером по логистике в "Макларен", в свое время сблизился с Шумахером. Однако он не знает всех подробностей состояния немецкого экспилота.

Не думаю, что мы снова увидим Майкла. Мне немного неудобно говорить о его состоянии из-за того, насколько тайно, по уважительным причинам, семья хочет держать его в тайне. Поэтому я могу сделать замечание, иметь мнение, но я не принадлежу к этому близкому кругу. Я не Жан Тодт, я не Росс Браун, я не Герхард Бергер, которые посещают Михаэля. Я далек от этого,
– рассказал Хопкинс.

Он также рассказал, разговаривал ли с кем-то, кто видел Шумахера после того, как произошло трагическое событие в горах. Хопкинс заявил, что он не может назвать себя лучшим другом Тодта, Брауна, или Бергера.

"Я думаю, что даже если бы вы были лучшим другом Росса Брауна и спросили, как дела у Михаэля, и даже если бы вы напоили Росса хорошим красным вином, я не думаю, что он бы открылся и поделился. Я думаю, что есть такое уважение к каждому, кто приходит навестить Михаэля, чтобы не делиться ничем", – добавил Хопкинс.

Отметим, что в 2025 году состоялся суд над Йилмазом Тоцтурканом, который пытался шантажировать семью Шумахера распространением похищенных частных данных, пишет The Guardian. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Что известно о Шумахере?

  • Михаэль Шумахер ударился головой о камень во время катания на лыжах в горах. Легенда Формулы-1 находился в медикаментозной коме до июня 2014 года.

  • Впоследствии немецкого экспилота перевезли в Швейцарию. Семикратному чемпиону мира обустроили специальную комнату в доме вблизи Женевского озера.

  • Недавно Юсси Пости сделал предположение относительно Шумахера. Финский нейрохирург, который следит за делом считает, что состояние легендарного пилота вряд ли изменилось со времени инцидента.

  • Напомним, что Шумахер представлял "Джордан", "Бенеттон", "Феррари" и "Мерседес". Немецкий гонщик одержал 91 победу на гран-при, 68 поул-позиций и проехал 77 самых быстрых кругов за свою карьеру, став семикратным чемпионом мира в Формуле-1.