Колишній партнер Шумахера розповів, у якому стані семиразовий чемпіон Формули-1

У мережі з'явилися нові деталі щодо стану Міхаеля Шумахера. Нещодавно Ріккардо Патрезе висловився стосовно легенадрного пілота Формули-1.

Колишній партнер Шумахера по команді Бенеттон розповів, у якому стані зараз "Червоний барон". Вочевидь легенді "королівських перегонів" стає краще, повідомляє Daily Mail.

Читайте також Темна сторона Шумахера: топ-5 брудних вчинків легендарного пілота, які шокували світ

Що сказав Патрезе про Шумахера?

За словами Патрезе, він ніколи не був на віллі семиразового чемпіона Формули-1 після тієї трагедії, яка сталася на гірськолижному курорті в Альпах. Проте нещодавно він отримав звістку про стан "Шумі".

Я отримав від друга звістку про те, що йому стає краще. Але я ніколи там не був. Мені лише казали про те, що він може сидіти, спостерігати, дивитися та встановлювати зоровий контакт. Після перших поліпшень, наскільки мені відомо, його стан здоров'я відповідав тому, про що нещодавно повідомлялося,

– поділився Патрезе.

Колишній напарник Шумахера також наголосив, що "Черовний барон" наче перебуває у власному світі, але все ж упізнає знайомі обличчя та оточуючих. Однак Патрезе вважає, що експілот "Феррарі", ймовірно, не підозрює, що він семиразовий чемпіон світу.

Нещодавно Корінна Шумахер, дружина Міхаеля, в інтерв'ю BC News Hay також розповіла про стан здоров'я легенди Формули-1. За її словами, він більше не прикутий до ліжка.

"Кожен найменший крок, мінімальний прогрес ми вважаємо нашою великою перемогою і бережемо її у своєму серці", – сказала Корінна.

Що відомо про трагедію Шумахера?