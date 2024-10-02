Святкова церемонія відбулася 28 вересня на курортному острові Майорка. 27-річна Джина-Марія Шумахер вийшла заміж і цю визначну подію відвідав "Червоний барон", повідомляє The Mirror.

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Перша публічна поява Шумахера

Нагадаємо, що наприкінці 2013 року легендарний гонщик зазнав тяжкої травми, коли відпочивав на курорті Марібель. Катаючись на лижах він упав і вдарився головою об камінь, що докорінно змінило життя німця.

Міхаель Шумахер декілька місяців провів у медикаментозній комі, а у вересні 2014 року його перевезли до сімейного будинку на Женевському озері. З того моменту про нього піклується його родина, яка повністю обмежила доступ до спортсмена, дозволяючи відвідувати Міхаеля лише кільком обраним довіреним друзям і родичам.

Але присутність Міхаеля на весіллі його доньки може сигналізувати про зміну ставлення сім'ї. Хоча раніше його вже доставляли з сімейного дому на віллу на Майорці, цього разу все було по-іншому, оскільки він з’явився перед усіма іншими запрошеними на весіллі,

– йдеться у статті.

Зазначається, що весілля відбувалося в секретній атмосфері й гостей попросили залишити свої мобільні телефони біля дверей, щоб ніхто не міг сфотографувати 55-річного гонщика.

Повідомляється, що весілля доньки – ймовірно, не остання сімейна подія, на якій може з’явитися "Червоний барон". Його 25-річний син Мік найближчим часом також планує одружитися, про що напередодні натякнув у своїх соцмережах.