Екскапітан збірної Польщі хоче повернення росіян у волейбол

Відомий польський волейболіст Міхал Куб'як на початку повномасштабного вторгнення росіян підтримував Україну і виступав проти участі представників країни-агресора у міжнародних змаганнях. За 4 роки позиція чомусь змінилася.

Колишній капітан збірної Польщі раптово заявив, що без росіян у спорті йому "чогось не вистачає". А також почав повторювати улюблені тези пропагандистів щодо "впливу політичних рішень на спорт" і "невинних спортсменів", пише Sport Dziennik.

Що Міхал Куб'як сказав про повернення росіян у спорт?

Видатний волейболіст заявив, що спортсмени нібито не мають нести відповідальність за рішення політиків.

Чим винні спортсмени, які представляють свою країну? Вони хочуть змагатися з найкращими на Олімпійських іграх, на чемпіонатах світу. Подивіться, скільки з цих людей втратили можливість здійснити свої мрії як спортсмени. Я хотів би, щоб вони повернулися. Просто як спортсмени, не як народ чи країна. Я б хотів, щоб вони як спортсмени та як одна з найкращих країн, яка має волейбольну команду, повернулися до міжнародних змагань, бо без них мені чогось не вистачає,

– розповів Куб'як.

Спортсмен ще раз підкреслив, що не хоче повернення саме Росії назад у спорт, а тільки підтримує відновлення прав виступати для гравців, які нібито є "одними з найкращих у світі". Він також стверджує, що після цього перемоги стануть для нього ціннішими, бо буде впевненість, що вдалося обіграти усіх найсильніших.

