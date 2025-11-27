Боксер, якого жорстко нокаутував українець, вийшов з коми
- Міхал Сочинський, нокаутований Рамазаном Муслімовим у Польщі, вийшов із коми та поспілкувався з рідними.
- Після нокауту Сочинський був у штучній комі, а тепер перебуває під наглядом лікарів, і його стан покращується.
У суботу, 22 листопада, у Польщі відбувся вечір боксу. Під час цієї події в одному з боїв билися українець Рамазан Муслімов та місцевий боєць Міхал Сочинський.
Наш боксер здобув перемогу нокаутом у сьомому раунді, після чого поляк втратив свідомість і все це виглядало дуже моторошно. Нарешті з'явилися хороші новини щодо його стану здоров'я, повідомляє 24 Канал із посиланням на ringpolska.
Що відомо про стан Міхала Сочинського?
Тоді Сочинського винесли з рингу на ношах і терміново відвезли в лікарню. Згодом промоутер Анджей Василевські заявляв, що боксер перебуває у штучній комі, але загрози життю немає.
Через декілька днів після поєдинку спортсмен, на щастя, прийшов до тями. Він уже поспілкувався з рідними, але поки буде залишатися під наглядом лікарів.
Ми раді повідомити, що Міхал вийшов із медикаментозної коми, а його набряк спав. Він поговорив з близькими. Медична бригада продовжить спостерігати за його відновленням протягом наступних кількох тижнів,
– йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що під час бою в польському Хелмі до нокауту Сочинський ще п'ять разів побував у нокдауні. Після нього рефері та команда боксера отримали шквал критики через те, що не зупинили поєдинок раніше.
Довідка. Це була битва за пояс WBC Baltic у крузервейті. Для Муслімова він став першим міжнародним поясом у кар'єрі.
Хто такий Міхал Сочинський?
Польський боксер дебютував на професійному рівні у 2021 році.
Він вважається одним з головних проспектів Польщі.
До протистояння з Муслімовим провів 11 боїв, у яких здобув усі перемоги, з яких 8 – нокаутом (дані BoxRec).