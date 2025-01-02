Федерація боксу України оголосила тренерський склад збірних на 2025 рік. Досвідчені фахівці готуватимуть спортсменів до виступів на міжнародній арені, пише 24 Канал, з посиланням на фейсбук ФБУ.

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Новий тренер збірної України з боксу

Головним тренером чоловічої збірної України з боксу став Михайло Мельник. Вихованцями досвідченого фахівця є Денис Пояцика, Едуард Луцкер та інші. Певний час він очолював Полтавську обласну організацію Федерації боксу України.

Заслужений тренер України відомий роботою з "Українськими отаманами" у 2012 – 2014 роках. Нагадаємо, що ця напівпрофесійна команда була створена у 2012 році та брала участь у боксерській лізі World Series Boxing (WSB). У складі "отаманів" виступали Олександр Усик, Денис Берінчик, Олександр Гвоздик, Василь Ломаченко, Віктор Вихрист, Олександр Хижняк та багато інших відомих боксерів.

Нагадаємо, що колишній тренер чоловічої збірної України Дмитро Сосновський залишив посаду після Олімпійських ігор у Парижі-2024.

Михайло Мельник та Сергій Данилів – головні тренери збірної / фото ФБУ

Тренерський склад збірної України на 2025 рік

Головний тренер чоловічої збірної: Михайло Мельник

Головний тренер жіночої збірної: Сергій Данилів

Старший тренер чоловічої збірної: Сергій Глущенко

Старший тренер збірної до 23 років (чоловіки): Олег Кудінов

Старший тренер збірної до 23 років (жінки): Валерій Хлистов

Старший тренер молодіжної збірної (чоловіки): Олександр Остапчук

Старший тренер молодіжної збірної (жінки): Микола Хаджіогло

Старший тренер юніорської збірної (чоловіки): Вадим Казанін

Старший тренер юніорської збірної (жінки): Юрій Мягкіх

Старший тренер юнацької збірної (хлопці): Станіслав Гребінник

Старший тренер юнацької збірної (дівчата): Андрій Бичков

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2024 у Парижі український боксер Олександр Хжняк завоював золоту медаль.