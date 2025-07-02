Українець розірвав мережу епічним нокаутом на чемпіонаті світу з карате: відео ідеального удару

Каратист з Херсонщини Михайло Драган успішно виступив на змаганнях в угорському Сольноку. Хлопець не тільки виграв золоту медаль, а ще і запам'ятався крутим нокаутом.

Наприкінці червня в Угорщині пройшов чемпіонат світу з карате в класі Кіокушин БуДо. На турнірі виступили близько 800 спортсменів з 30-ти країн світу, повідомляє 24 Канал.

До теми Суддівське свавілля на ЧЄ-2025 з карате: українську спортсменку позбавили медалі

Тотальний нокаут

Серед них були і українці. Один із них, Михайло Драган, зумів запалити на змаганні, ставши зіркою інтернету. Спортсмен із Нової Каховки в одному з поєдинків ефектно відправив суперника в нокаут.

Драгану вдався точний удар в падінні з розвороту в підборіддя. Противник впав на татамі без свідомості, тренеру довелось одразу підбігти до нього та надати першу медичну допомогу.

Епічний нокаут від Михайла Драгана: дивитися відео

Зрештою його вдалось привести до тями. Михайлові ж вдалося виграти золоту нагороду у своїй ваговій категорії до 70 кілограмів. Загалом Україна посіла друге місце у командному заліку чемпіонат світу за версією IKF.

Читайте також На фронті загинув український каратист Денис Денисюк

Окрім нього, "золото" в угорському Сольноку здобули Влад Кононенко, Владислав Мовчан і Олександр Шерстюк. Останній став дворазовим чемпіоном у куміте і ката.

Також бронзові медалі підкорились Софії Андрющенко та Даміру Шестаку. Раніше повідомлялось, що українські каратисти відмовились від фото з росіянином на подіумі Юнацької ліги з карате.