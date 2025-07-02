В конце июня в Венгрии прошел чемпионат мира по каратэ в классе Киокушин БуДо. На турнире выступили около 800 спортсменов из 30-ти стран мира, сообщает 24 Канал.

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Тотальный нокаут

Среди них были и украинцы. Один из них, Михаил Драган, сумел зажечь на соревновании, став звездой интернета. Спортсмен из Новой Каховки в одном из поединков эффектно отправил соперника в нокаут.

Драгану удался точный удар в падении с разворота в подбородок. Противник упал на татами без сознания, тренеру пришлось сразу подбежать к нему и оказать первую медицинскую помощь.

Эпический нокаут от Михаила Драгана: смотреть видео

В конце концов его удалось привести в чувство. Михаилу же удалось выиграть золотую награду в своей весовой категории до 70 килограммов. В целом Украина заняла второе место в командном зачете чемпионат мира по версии IKF.

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Кроме него, "золото" в венгерском Сольноке получили Влад Кононенко, Владислав Мовчан и Александр Шерстюк. Последний стал двукратным чемпионом в кумитэ и ката.

Также бронзовые медали покорились Софии Андрющенко и Дамиру Шестаку. Ранее сообщалось, что украинские каратисты отказались от фото с россиянином на подиуме Юношеской лиги по каратэ.