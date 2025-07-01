Юрий Павлюк и Никита Глушку получили медали турнира и поднялись на подиум. Кроме того, украинские спортсмены продемонстрировали свою позицию относительно "нейтральных" атлетов, сообщает 24 канал со ссылкой на united24.media.

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Павлюк и Глушку продемонстрировали четкую позицию

В воскресенье, 29 июня, в последний день третьего этапа Юношеской лиги каратэ за медали боролись спортсмены в возрастной категории U-14. Украинские спортсмены Юрий Павлюк получил "золото" соревнований, а Никита Глушку завоевал "бронзу".

Рядом с нашими каратистами на пьедестале оказался "нейтральный" спортсмен Даниил Пракапенко. После того, как были вручены медали, планировалось сделать совместное фото призеров.

Юрий Павлюк и Никита Глушку продемонстрировали свою позицию относительно "нейтральных" атлетов. Украинские спортсмены демонстративно покинули подиум, отказавшись от фото с представителем Беларуси.

Павлюк и Глушку покинули подиум: смотрите видео

Ранее сообщали, что юная украинка Вероника Андращук отказалась от совместного фото с россиянами на чемпионате мира по прыжкам в воду. Поступок спортсменки вызвал бурную реакцию среди медиа враждебной страны.