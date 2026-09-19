"Розрахований ризик": ексфутболіст збірної Англії оптимістично оцінив оренду Мудрика у Тоттенгем

Оренда Михайла Мудрика з Челсі у Тоттенгем викликає чимало обговорень не лише в Україні, а й в Англії. Перспективи 25-річного футболіста оцінюють по-різному.

Колишній півзахисник низки клубів АПЛ Денні Мерфі висловився щодо приходу Мудрика у стан «шпор». Його слова наводить видання Goal.com.

Що сказав Мерфі про Мудрика

На думку 49-річного футбольного експерта, керівники Тоттенгема небагато втратять, якщо Михайло не зуміє проявити себе.

Я не думаю, що це великий ризик, адже у Тоттенгема достатньо гравців в атаці. Якщо врахувати вартість оренди та його зарплату на рік, це розрахований ризик. Якщо Мудрик зможе вийти на рівень, який ми вже бачили в окремих епізодах, він може стати хорошим підсиленням. Якщо ж ні – він просто повернеться назад,

– сказав Мерфі.

Колишній футболіст зазначив, що річна оренда Михайла з правою оренди точно була продиктована баченням розвитку команди головного тренера.

"Це точно трансфер Де Дзербі. Навряд чи Тоттенгем пішов би на такий крок без нього. Тренер уже працював із Мудриком, а для футболіста дуже важливо мати наставника, який його знає та підтримує", – додав ексфутболіст Тоттенгема.

Зазначимо, що Денні Мерфі залишив доволі глибокий слід в англійському футболі. В АПЛ він виступав за Ліверпуль, Чарльтон, Тоттенгем та Фулгем. Забив 50 голів та віддав 60 асистів у 417 матчах елітної англійської ліги. У складі національної збірної англієць зіграв дев’ять поєдинків: один гол.

Що відбувається у кар’єрі Мудрика

Після повернення з дискваліфікації Мудрик виявився непотрібним новому коучу лондонців Хабі Алонсо. Тож Челсі віддав українця в оренду на один сезон.

Згодом український футболіст отримав травму та став об’єктом глузувань у Польщі.