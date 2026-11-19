Михайло Мудрик несподівано заговорив про президента України Володимира Зеленського. Футболіст зізнався, що захоплюється главою держави.

Під час інтерв'ю Дмитру Гордону вінгер Тоттенгема торкнувся не лише власної кар'єри та допінгового скандалу, а й суспільно-політичних тем. Зокрема, футболіст поділився своїм ставленням до президента України та пояснив, за що йому вдячний.

Що Мудрик сказав про Зеленського

Михайло Мудрик не приховував свого захоплення Володимиром Зеленським. 25-річний вінгер високо оцінив діяльність глави держави.

Під час розмови футболіст позитивно відреагував на політичний курс України та наголосив, що підтримує президента у його прагненні відстоювати державні інтереси. Свою позицію Мудрик пояснив так:

Я захоплений і дуже вдячний, що нарешті у нас є президент, який відстоює інтереси України, який насправді хоче зробити Україну сильною і незалежною,

– заявив Мудрик.

Мудрик звинуватив процеси у збірній у допінговому скандалі

Окрему частину інтерв'ю присвятили допінговій справі футболіста. Мудрик висловив переконання, що заборонена речовина могла потрапити в його організм під час перебування у збірній України.

Українець запевнив, що до скандалу навіть не знав про існування мельдонію. Також він відкинув версію, що препарат міг потрапити в його організм в Англії, наголосивши, що там його немає.

Коли Дмитро Гордон запитав, де Мудрик міг отримати заборонену речовину, футболіст відповів, що приїжджав в Україну лише на збори національної команди.

Журналіст прямо поцікавився, чи звинувачує гравець організацію процесів у збірній у тому, що сталося. Михайло підтвердив це.

Крім того, під час розмови футболіст торкнувся особистого життя та розповів про свої стосунки з російськими дівчатами.