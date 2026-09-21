Мудрик може повернутися у збірну України на вирішальні матчі Ліги націй

Михайло Мудрик може відновитися до кінця жовтня та зіграти за збірну України у листопаді. Гравець Тоттенгема пропустить кілька тижнів через травму.

Український футболіст не встиг провести й повного матчу після повернення на поле, як отримав нове пошкодження. Тепер 25-річний вінгер проходить реабілітацію та очікує на своє повернення до складу лондонського клубу, передає 24 Канал.

Коли Мудрик може повернутися на поле

За інформацією The Standard, відновлення Михайла Мудрика після травми гомілковостопного суглоба може зайняти від шести до восьми тижнів. Орієнтовною датою його повернення називають 31 жовтня.

Саме цього дня Тоттенгем має зіграти домашній матч чемпіонату Англії проти Крістал Пелес. Водночас остаточні терміни залежатимуть від того, як проходитиме реабілітація українця.

Мудрик отримав травму на одному з тренувань Тоттенгема невдовзі після свого дебюту за команду. Вінгер вийшов на поле у матчі АПЛ проти Ноттінгем Форест, який завершився нульовою нічиєю.

Ця гра стала для Михайла першою офіційною появою на полі з листопада 2024 року. Після тривалої паузи українець нарешті повернувся до футболу, однак майже одразу знову опинився у лазареті.

Чи зіграє Мудрик за збірну України

Якщо відновлення футболіста пройде за планом, він матиме шанси повернутися до складу збірної України вже в листопаді. Саме тоді команда проведе заключні матчі групового етапу Ліги націй – 14 та 17 листопада.

Нагадаємо, Мудрик перейшов із Челсі до Тоттенгема 2 вересня на правах оренди. Угода передбачає опцію викупу українського вінгера за 75 мільйонів фунтів.

Раніше Михайла Мудрика висміяв польський журналіст Каміль Павельчик, дозволивши собі зловтішання після травми українського футболіста.