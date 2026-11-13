Sport News 24
Sport News 24
Live
Переглядів: Час читання:2 хв

Не Тоттенгем: відомий клуб, в якому Мудрик продовжить кар'єру влітку

Андрій Олійник
Михайло Мудрик

Михайло Мудрик / Фото Getty Images

Український вінгер Михайло Мудрик продовжує відновлення від травми, якої зазнав ще у вересні. Тривала відсутність у заявці ставить під великий сумнів можливість для гравця продовжувати співпрацю з Тоттенгемом після завершення орендної угоди.

 
Adv

Football Insider стверджує, що варіант із викупом контракту Мудрика для "шпор" практично не стоїть на порядку денному. Футболіста критикує колишній скаут лондонців Браян Кінг.

популярні відео

Що у Тоттенгемі говорять про Мудрика

Впливовий футбольний функціонер говорить, що для нього очевидним є повернення Мудрика в Челсі після завершення сезону. На думку Кінга, українець "не мав істотного впливу на результати до своєї дискваліфікації, а після неї ситуація стала тільки гіршою".

Скаут відверто називає суму, яку "Челсі" заплатив Шахтарю за вінгера, завищеною. При цьому Тоттенгем у разі бажання оформити повноцінний трансфер має виплатити "аристократам" навіть більше – 75 мільйонів фунтів стерлінгів, що виглядає неймовірним сценарієм з урахуванням того, що Мудрик був поза футболом півтора року.

Кінг визнає, що "шпори" зараз мають у своєму розпорядженні талановитого і швидкісного гравця. Але те, що Мудрик фактично недоступний для тренерського штабу вже два місяці, повністю нівелює усе хороше, що можна про нього сказати.

Які варіанти є у Мудрика у 2027 році

Михайло Мудрик має з Челсі довгостроковий контракт, підписаний аж до 2031 року, тож лондонському клубу так чи інакше доведеться вирішувати це питання.

Не виключено, що лондонці все ж дадуть українцю шанс закріпитися у своєму складі, якщо друга половина сезону буде для нього сприятливішою, ніж осінь.

Також досі існує варіант з орендою в менш вимогливий чемпіонат, ніж АПЛ – Мудрика активно сватали у французький Страсбур, який має з Челсі однакових власників, але сам футболіст не захотів залишати Туманний Альбіон.

Повʼязані теми:

Коментарі

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter