Не Тоттенгем: відомий клуб, в якому Мудрик продовжить кар'єру влітку

Михайло Мудрик / Фото Getty Images
Український вінгер Михайло Мудрик продовжує відновлення від травми, якої зазнав ще у вересні. Тривала відсутність у заявці ставить під великий сумнів можливість для гравця продовжувати співпрацю з Тоттенгемом після завершення орендної угоди.
Football Insider стверджує, що варіант із викупом контракту Мудрика для "шпор" практично не стоїть на порядку денному. Футболіста критикує колишній скаут лондонців Браян Кінг.
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Що у Тоттенгемі говорять про Мудрика
Впливовий футбольний функціонер говорить, що для нього очевидним є повернення Мудрика в Челсі після завершення сезону. На думку Кінга, українець "не мав істотного впливу на результати до своєї дискваліфікації, а після неї ситуація стала тільки гіршою".
Скаут відверто називає суму, яку "Челсі" заплатив Шахтарю за вінгера, завищеною. При цьому Тоттенгем у разі бажання оформити повноцінний трансфер має виплатити "аристократам" навіть більше – 75 мільйонів фунтів стерлінгів, що виглядає неймовірним сценарієм з урахуванням того, що Мудрик був поза футболом півтора року.
Кінг визнає, що "шпори" зараз мають у своєму розпорядженні талановитого і швидкісного гравця. Але те, що Мудрик фактично недоступний для тренерського штабу вже два місяці, повністю нівелює усе хороше, що можна про нього сказати.
Які варіанти є у Мудрика у 2027 році
Михайло Мудрик має з Челсі довгостроковий контракт, підписаний аж до 2031 року, тож лондонському клубу так чи інакше доведеться вирішувати це питання.
Не виключено, що лондонці все ж дадуть українцю шанс закріпитися у своєму складі, якщо друга половина сезону буде для нього сприятливішою, ніж осінь.
Також досі існує варіант з орендою в менш вимогливий чемпіонат, ніж АПЛ – Мудрика активно сватали у французький Страсбур, який має з Челсі однакових власників, але сам футболіст не захотів залишати Туманний Альбіон.
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