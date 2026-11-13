Не Тоттенхэм: известен клуб, в котором Мудрик продолжит карьеру летом

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Football Insider утверждает, что вариант с выкупом контракта Мудрика для "шпор" практически не стоит на повестке дня. Футболиста критикует бывший скаут лондонцев Брайан Кинг.

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Что в Тоттенхэме говорят о Мудрике

Влиятельный футбольный функционер говорит, что для него очевидно возвращение Мудрика в "Челси" после завершения сезона. По мнению Кинга, украинец "не оказывал существенного влияния на результаты до своей дисквалификации, а после нее ситуация только ухудшилась".

Скаут откровенно называет сумму, которую "Челси" заплатил "Шахтеру" за вингера, завышенной. При этом "Тоттенхэм", в случае желания оформить полноценный трансфер, должен выплатить "аристократам" даже больше – 75 миллионов фунтов стерлингов, что выглядит невероятным сценарием с учетом того, что Мудрик был вне футбола полтора года.

Кинг признает, что "шпоры" сейчас имеют в своем распоряжении талантливого и скоростного игрока. Но то, что Мудрик фактически недоступен для тренерского штаба уже два месяца, полностью нивелирует все хорошее, что о нем можно сказать.

Какие варианты есть у Мудрика в 2027 году

У Михаила Мудрика с "Челси" долгосрочный контракт, подписанный аж до 2031 года, поэтому лондонскому клубу так или иначе придется решать этот вопрос.

Не исключено, что лондонцы все же дадут украинцу шанс закрепиться в своем составе, если вторая половина сезона будет для него более благоприятной, чем осень.

Также до сих пор существует вариант с арендой в менее требовательный чемпионат, чем АПЛ – Мудрика активно сватали во французский Страсбург, у которого с "Челси" одни и те же владельцы, но сам футболист не захотел покидать Туманный Альбион.